Vidal, l'Inter non si arrende: le strategie nerazzurre

L'Inter non ha alcuna intenzione di rinunciare ad Arturo Vidal. Anzi, sembra assolutamente determinata a rilanciare. Il cileno resta un pallino di Antonio Conte (della cui Juventus fu un punto fermo), ma anche di Beppe Marotta che fu decisivo al suo trasferimento in Italia. E le prossime settimane potrebbero smuovere nuovamente le acque che riguardano il forte cileno.

Vidal rimane legato al Barcellona, ma solo a tempo. Al momento infatti il suo contratto è in scadenza la prossima estate e le possibilità che si svincoli e si tramuti in uno dei parametri zero più ambiti del panorama europeo e internazionale crescono settimana dopo settimana. Una situazione di fronte alla quale la Beneamata non vuole farsi trovare impreparata.

La stampa spagnola, nella fattispecie 'As', ha recentemente dipinto un quadro che induce a un ottimismo decisamente minore rispetto a quanto l'Inter vorrebbe: si è infatti parlato di un Vidal che vorrebbe dire di sì solo a un progetto che punti in maniera convinta alla vittoria della Champions League.

"Ha già detto di no a Conte ai tempi del Chelsea", si sottolineò. Evidenziando dunque che il cileno non necessariamente pone il sentimento davanti alle ambizioni. Starà quindi all'Inter, a Marotta e soprattutto a Conte il compito di stuzzicare il giocatore con un progetto di alto livello.

Il tecnico salentino del resto ritiene Vidal una pedina importante per ripresentarsi nella prossima stagione con un centrocampo ancora più rinforzato a livello sia di muscoli che di carisma. E Vidal sarebbe il tassello giusto da aggiungere ai vari Eriksen, Sensi e Barella.

Il ds nerazzurro Piero Ausilio per ora ha giocato a nascondersi ("Vidal non rappresenta un'opportunità", ha affermato). Ma potrebbe trattarsi di una strategia per evitare eventuali aste che possano scatenare un gioco al rilancio sull'ingaggio del giocatore.

Proprio ciò che l'Inter vorrebbe evitare. Pur non avendo alcuna intenzione di sentirsi esclusa dalla partita. Una partita che il sempre ambizioso Conte vuole vincere.

