Vidal punge il Real Madrid

Arturo Vidal, neo acquisto del Barcellona, in un'intervista rilasciata a Mundo Deportivo, ha parlato dei suoi obiettivi per la nuova stagione: "Sono con una squadra nuova e, nonostante il Barcellona abbia già trionfato in campionato per molte volte, mi piacerebbe vincere la Liga. Sono titoli nuovi per me e ci tengo. Ovviamente voglio vincere tutto e ovviamente in particolare la Champions League".

Infine il centrocampista ex Juventus ne ha approfittato per lanciare una frecciata ai rivali del Real Madrid: “Con la VAR, il Bayern Monaco avrebbe due Champions League in più e il Real due in meno".

SPORTAL.IT | 23-08-2018 16:55