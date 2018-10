Vidal rompe con il Barcellona: lotta Juve-Inter

Arturo Vidal e il Barcellona sono ai ferri corti dopo gli ultimi post polemici scritti dal centrocampista cileno al termine dell’ultima partita di campionato pareggiata contro il Valencia. L’ex giocatore della Juventus, inserendo su Instagram una foto che lo immortala in panchina, ha scritto “Con i traditori non si combatte, si impiccano da soli“, un messaggio choc subito cancellato dopo il clamore creato in rete e poi nello spogliatoio blaugrana.

Il rapporto tra il Guerriero, arrivato questa estate e non ancora ambientatosi in Catalogna, e il tecnico Ernesto Valverde sembra ai minimi termini e la situazione è così esplosiva che è dovuto intervenire il direttore generale del club, Pep Segura.

“Vidal deve avere rispetto per i compagni di squadra, per lo spogliatoio, per l’allenatore e per il club. Comunque lui ha capito che questi suoi post hanno creato danno più a lui che agli altri e credo che modificherà questo suo modo di fare. Il post dimostra però anche che Arturo vuole integrarsi rapidamente al Barcellona e vuole aiutare la squadra a vincere, per questo si sente frustrato nel giocare pochi minuti”, è il rimprovero pubblico dell’alto dirigente della società catalana.

Vidal ha maldigerito soprattutto i tre minuti in campo in Champions League contro il Tottenham, considerati una mancanza di rispetto, e non è ancora riuscito a integrarsi nello spogliatoio. La Juventus e l’Inter, da tempo interessate al giocatore, restano alla finestra in attesa di novità, che potrebbero essere anche clamorose. I bianconeri non hanno mai fatto segreto di essere interessati a un possibile ritorno del Guerriero, mentre i nerazzurri lo hanno seguito a lungo in estate.

Intanto dal ritiro della Nazionale cilena il giocatore spiega la sua situazione: “Ultimamente sono stato un po’ infastidito, dal punto di vista fisico sto molto bene e sono anche felice. Ci saranno molte partite importanti adesso, la stagione inizia ora e speriamo che questo sia soltanto l’inizio. Continuerò a lottare. I messaggi postati sui social? Non erano rivolti all’allenatore. Io se ho un problema o se sono arrabbiato vado direttamente da lui e gliene parlo. Non era nulla a che fare con il Barcellona o con nessuno in particolare: se devo dire qualcosa a qualcuno, lo dico in faccia“.

“Uno non può essere felice se non gioca, io sono un calciatore che ha sempre combattuto, che ha giocato nelle migliori squadre del mondo e che ha vinto tutto. Ora voglio continuare a vincere tutto con il Barcellona. Rispetto al Bayern e alla Juventus, al Barcellona sono arrivato infortunato, ma ora ho recuperato e ci sono tante partite. Vedremo chi giocherà”.

SPORTAL.IT | 11-10-2018 14:35