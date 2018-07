Vidal, sì all'Inter, ma c'è uno scoglio

Accelerazione importante, anzi decisiva, per il mercato dell’Inter. Nelle ore in cui si è sbloccata la trattativa per l’acquisto di Sime Vrsaljko, con la formula del prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid, si avvicina anche l’altro obiettivo dei nerazzurri per la coda del mercato, in grado di trasformare da ottima ad eccellente la campagna acquisti che dovrà mettere a disposizione di Spalletti una rosa completa in ogni reparto per affrontare il doppio impegno campionato-Champions League.

Si tratta di Arturo Vidal che, come riferisce 'FcInterNews.it', ha sciolto i dubbi residui in merito al trasferimento a Milano. Il centrocampista cileno ex Juventus sarebbe anzi pronto a mettersi in viaggio verso il capoluogo lombardo già per settimana prossima, spinto anche dalla volontà della famiglia di tornare in Italia tre anni dopo l’addio alla Juventus alla volta di Monaco di Baviera. L’avventura al Bayern però non è stata felice, al punto che l’ad Rummenigge ha di fatto ufficializzato il divorzio nei giorni scorsi.

Ora però l’Inter e i tedeschi dovranno trovare l’accordo per il trasferimento: i nerazzurri premono per un prestito con diritto di riscatto, ma per concretizzare quest’ipotesi Vidal dovrà prima rinnovare con il Bayern il contratto in scadenza nel 2019.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 22:30