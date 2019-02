Video hard, la furia di Lafont

Il portiere della Fiorentina Alban Lafont ha smentito le insinuazioni che circolano nei suoi confronti circa un video hard che sta circolando da alcuni giorni in rete e su Whatsapp e che coinvolgerebbe anche un altro (ora ex) calciatore del club viola.

"In tanti parlano di me per una questione privata, che non mi riguarda e con la quale non ho niente a che fare", è il tweet indignato dell'estremo difensore francese, che vuole stoppare sul nascere le speculazioni nei suoi confronti.

SPORTAL.IT | 08-02-2019 10:15