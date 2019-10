Finisce in semifinale l'avventura di Matteo Berrettini all'Atp 500 di Vienna. Il padrone di casa, l'austriaco Dominic Thiem, si è imposto per 3-6 7-5 6-3, strappando il pass per la finale del torneo.

Berrettini, che è calato alla distanza, lunedì sarà per la prima volta in carriera tra i top 10 della classifica mondiale: le Atp Finals di Londra sono sempre più vicine.

SPORTAL.IT | 26-10-2019 17:48