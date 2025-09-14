Virgilio Sport
Vienna festeggia 160 anni di tram con la prima Coppa del Mondo dei tranvieri

Vienna ha scritto una nuova pagina nella storia dei trasporti ospitando ieri la prima Coppa del Mondo per Tramisti. Davanti al municipio neogotico della capitale austriaca, 25 squadre di tranvieri provenienti da città come Rio de Janeiro, Hong Kong e San Diego si sono sfidate in prove di abilità, precisione e destrezza alla guida dei convogli. Migliaia di spettatori hanno seguito con entusiasmo la competizione, che ha incoronato la squadra di casa, regalando a Vienna una vittoria simbolica proprio nell’anno in cui la città celebra i 160 anni del suo tram.

