Vieri difende il Napoli ed esalta il martello dell'Inter

La crisi del Napoli, che sembra irreversibile, è stata tra gli argomenti della puntata di Tiki-Taka, il talk show sportivo di Mediaset. La sconfitta con il Bologna ha riportato tutti sulla terra dopo l’illusorio pari in Champions contro il Liverpool ed ora è allarme rosso. La zona Champions è sempre più lontana, i veleni per le multe e le polemiche non sono dimenticati nè accantonati e il club sembra allo sbando.

IL CONFRONTO – Ancelotti ha annullato il giorno libero e terrà un faccia a faccia con la squadra oggi a Castelvolturno dopo aver accusato esplicitamente anche i giocatori ieri in conferenza. Per Raffaele Auriemma però non sarà sufficiente. Il giornalista napoletano a Tiki Taka dice: “Situazione ormai irrecuperabile, nel confronto con la squadra Ancelotti potrebbe anche dire che non può fare più nulla”.

IL RITIRO – La voce fuori dal coro è però proprio quella di Christian Vieri. L’ex bomber dell’Inter si schiera a sorpresa dalla parte dei giocatori azzurri nel commentare il cosiddetto “ammutinamento”, quando tutti si sono rifiutati di andare in ritiro.

IL PARERE – Vieri dice: “Per me i calciatori del Napoli hanno fatto bene a non andare in ritiro dopo il pari col Salisburgo. Non capisco il nesso di mandare in ritiro la squadra dopo un risultato negativo”.

FORZA CONTE – Poi l’ex bomber esalta l’Inter e in particolare Conte: “Lui decide tanto, lui è un martello e un motivatore. Tiene tutti sulle spine, lo vedi come corre durante la partita, alla fine è spompato. È normale che l’Inter ha più fame della Juventus, che ha vinto otto campionati di fila”.

LA CHAMPIONS – Vieri è ottimista anche in chiave Champions: “Io vedo l’Inter che vince contro il Barcellona”. Infine commenta il primo gol contro la SPAL: “Romelu Lukaku va a pressare il difensore, mette giù la palla, uno cerca di buttarlo giù e non ci riesce, cross di destro e Lautaro Martinez fa gol”.

SPORTEVAI | 02-12-2019 09:22