Vieri non dà chance all'Inter di Conte

Christian Vieri non dà nessuna chance all'Inter di vincere lo scudetto, neanche dopo l'arrivo di un allenatore vincente come Antonio Conte, a segno al primo colpo sia alla Juventus sia al Chelsea.

"Sbagliate a pensare che l'Inter debba fermare la Juve – sono le parole dell'ex attaccante nerazzurro e bianconero a margine di un evento a Firenze -. I bianconeri sono troppo avanti e i nerazzurri devono pensare ad andare in Champions tutti gli anni. Non si deve mettere pressione addosso ai giocatori parlando di scudetto. Conte è un grande allenatore, lo vedo bene. Sono amico di Antonio ma anche di Spalletti e mi è dispiaciuto per il suo addio. Ha fatto bene e so che persona è, ma bisogna sempre guardare avanti".

Secondo l'ex bomber della Nazionale anche i bianconeri si rafforzeranno con l'arrivo in panchina di Maurizio Sarri: "La squadra è fortissima, Sarri darà il suo gioco e per questo è stato cambiato allenatore. I bianconeri vogliono dominare anche in Europa, ci vorrà tempo, ma il gioco arriverà. Inter, Milan, Roma e Napoli non possono vincere lo scudetto", ha ribadito.

Vieri ha detto la sua anche sul caso Icardi: Conte non lo vuole in squadra nella prossima stagione, ma l'attaccante argentino ha ribadito più volte la sua volontà di restare a Milano anche il prossimo anno. "Non so niente del futuro dell’argentino, leggo solo i giornali. Vediamo cosa vorranno fare. Ma lui non si discute, è un grande finalizzatore. Lukaku? È fortissimo, uno dei più grandi centravanti del mondo".

Proprio Lukaku martedì ha mandato alcuni segnali all'Inter dopo la partita vinta con il Belgio: "Un bene che Conte sia andato all'Inter, per me è il miglior allenatore al mondo. Sono un grande fan della Serie A, chi mi è vicino sa che ho sempre desiderato giocare nel campionato inglese e in quello italiano: amo l'Italia. E poi è arrivato Cristiano Ronaldo, Sarri andrà alla Juventus, c'è Ancelotti al Napoli: sarà una Serie A emozionante", dichiarazioni che fanno fremere i sostenitori nerazzurri.

Sul suo futuro Lukaku fa un annuncio: "Per quanto riguarda il mio futuro, ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto del Manchester United con cui ho un contratto. Il club e il mio agente ne parleranno ma ho già preso la mia decisione".

SPORTAL.IT | 13-06-2019 09:00