Vieri rivela cosa fa Modric in allenamento e vede l'Inter sopra al Napoli

L'ex bomber nerazzurro fa le carte al campionato che sta per partire tra il rimpianto Lookman, la stima per Allegri e la fiducia in Chivu

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Per chi tifa si sa, non è una sorpresa, ma non è per l’affetto nei confronti della sua squadra del cuore che Bobo Vieri indica nell’Inter la squadra favorita per lo scudetto. L’ex bomber, intervistato dalla Gazzetta, azzarda i suoi pronostici in vista della prima giornata di campionato.

Napoli forte, Inter di più

Come motivare la preferenza per la Chivu-band? Semplice, per Vieri ha la rosa più completa, quella ha battuto il Barcellona mentre la delusione per il ko in finale va dimenticata. Il rimpianto è Lookman (“è devastante: avrei provato a prenderlo fino alla fine perché è uno dei più forti d’Europa”). Apertura sul tecnico rumeno: “Ammetto che la scelta di Chivu non me l’aspettavo: dopo Simone immaginavo un tecnico più esperto, ma l’Inter ha fatto bene a seguire la sua strada: Cristian è giovane, ha idee precise, leadership, conosce l’ambiente. Ora lo vedremo all’opera e sono curioso”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vieri punta su Lucca

Con Lukaku ko a Napoli Vieri crede in Lucca: “Serve tempo per abituarsi ai carichi di un allenatore così esigente, ma è giovane e può spaccare. Ha una occasione e, alle spalle, un campione come De Bruyne”.

L’aneddoto su Modric

Sul Milan solo belle parole, a partire da Modric: “Ho chiesto direttamente al mio amico Bernardo Corradi, ora collaboratore di Allegri: mi ha detto che i primi palloni in allenamento li ha giocati tutti no-look, di esterno. Da non crederci. Con lui il Milan ha fatto un colpo enorme perché l’età a questo livello non conta. I rossoneri avevano bisogno di rimettersi in ordine e hanno preso il miglior allenatore possibile per riuscirci: Allegri dà tranquillità, conosce la pressione, sa come si vince. Vedremo come si adatterà Boniface, ma Max è anche l’uomo giusto per tirare fuori il meglio da Leao. Questo deve essere il suo anno, quello della continuità e non solo dei lampi”.

Il pensiero sulla Juventus

Sulla Juve, un’altra delle sue ex squadre, giudizio a metà: “Prima di tutto, dovrebbe prendere Kolo Muani: sarebbe un colpo importantissimo per stare in alto e dimenticare lo scorso campionato orribile. E’ stato giusto confermare Tudor: è uno juventino vero e poi non puoi cambiare allenatore ogni anno… La rosa è da migliorare e c’è la grana Vlahovic — non si capisce se va o resta –, ma molto dipenderà dalla resa di David, centravanti top”.