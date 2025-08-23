Virgilio Sport
Vieri rivela cosa fa Modric in allenamento e vede l'Inter sopra al Napoli

L'ex bomber nerazzurro fa le carte al campionato che sta per partire tra il rimpianto Lookman, la stima per Allegri e la fiducia in Chivu

Per chi tifa si sa, non è una sorpresa, ma non è per l’affetto nei confronti della sua squadra del cuore che Bobo Vieri indica nell’Inter la squadra favorita per lo scudetto. L’ex bomber, intervistato dalla Gazzetta, azzarda i suoi pronostici in vista della prima giornata di campionato.

Napoli forte, Inter di più

Come motivare la preferenza per la Chivu-band? Semplice, per Vieri ha la rosa più completa, quella ha battuto il Barcellona mentre la delusione per il ko in finale va dimenticata. Il rimpianto è Lookman (“è devastante: avrei provato a prenderlo fino alla fine perché è uno dei più forti d’Europa”). Apertura sul tecnico rumeno: “Ammetto che la scelta di Chivu non me l’aspettavo: dopo Simone immaginavo un tecnico più esperto, ma l’Inter ha fatto bene a seguire la sua strada: Cristian è giovane, ha idee precise, leadership, conosce l’ambiente. Ora lo vedremo all’opera e sono curioso”.

Vieri punta su Lucca

Con Lukaku ko a Napoli Vieri crede in Lucca: “Serve tempo per abituarsi ai carichi di un allenatore così esigente, ma è giovane e può spaccare. Ha una occasione e, alle spalle, un campione come De Bruyne”.

L’aneddoto su Modric

Sul Milan solo belle parole, a partire da Modric: “Ho chiesto direttamente al mio amico Bernardo Corradi, ora collaboratore di Allegri: mi ha detto che i primi palloni in allenamento li ha giocati tutti no-look, di esterno. Da non crederci. Con lui il Milan ha fatto un colpo enorme perché l’età a questo livello non conta. I rossoneri avevano bisogno di rimettersi in ordine e hanno preso il miglior allenatore possibile per riuscirci: Allegri dà tranquillità, conosce la pressione, sa come si vince. Vedremo come si adatterà Boniface, ma Max è anche l’uomo giusto per tirare fuori il meglio da Leao. Questo deve essere il suo anno, quello della continuità e non solo dei lampi”.

Il pensiero sulla Juventus

Sulla Juve, un’altra delle sue ex squadre, giudizio a metà: “Prima di tutto, dovrebbe prendere Kolo Muani: sarebbe un colpo importantissimo per stare in alto e dimenticare lo scorso campionato orribile. E’ stato giusto confermare Tudor: è uno juventino vero e poi non puoi cambiare allenatore ogni anno… La rosa è da migliorare e c’è la grana Vlahovic — non si capisce se va o resta –, ma molto dipenderà dalla resa di David, centravanti top”.

Vieri rivela cosa fa Modric in allenamento e vede l'Inter sopra al Napoli

