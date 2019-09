Vieri stronca il Milan ma ironizza sui suoi ex tifosi

In campo non hanno mai formato una vera coppia di goleador (pochi incroci in Nazionale), fuori però stanno trovano un feeling inatteso. Christian Vieri ed Antonio Cassano sono la vera marcia in più di Tiki-Taka che, senza l’attenzione morbosa per le rivelazioni di Wanda Nara che erano una costante della passata stagione, ora cattura soprattutto per le uscite dei due ex interisti.

LE DIFFERENZE – La sua “carriera” televisiva è stata più tormentata rispetto a quella di Cassano, da sempre a suo agio davanti alle telecamere: Vieri è sempre stato più chiuso, poco amante delle interviste (a Madrid, quand’era all’Atletico, lo chiamavano “el mudo“, il muto) ma piano piano anche lui si sta sciogliendo negli studi televisivi.

LA CRESCITA – Già in settimana aveva commentato la partita di Champions tra Napoli e Liverpool al San Paolo (“Ho visto un Napoli che ha giocato alla pari contro il Liverpool che è una squadra fortissima. In Champions per me il Napoli, in casa, non perde con nessuno. Sono troppo forti!”) e ora Vieri sta “crescendo” anche come opinionista, come dimostra la puntata di ieri sera del talk show sportivo condotto da Pierluigi Pardo.

L’ATTACCO – L’ex nerazzurro è tornato sul derby di sabato dicendo: “Non c’è stata partita. Abbiamo visto una grande Inter, ma era normale visto che pochi giorni fa ha fatto una brutta partita. Si sapeva che sarebbe venuta fuori con grande intensità, aggressività, pressing e voglia. Il Milan ha fatto quasi niente: solo quell’occasione di Suso. Se non fosse stato per Donnarumma, l’Inter avrebbe vinto cinque o sei a zero“.

L’EREDE – Sembra che finalmente l’Inter abbia trovato un erede degno di Vieri in mezzo all’area, come caratteristiche più che come rendimento (anche Icardi sotto il profilo realizzativo non aveva mai deluso) e Christian elogia Lukaku: “Un gran gol, bellissimo. Conte l’ha voluto a tutti i costi e sta avendo ragione“.

LA FRECCIATA – Vieri però non risparmia una frecciatina all’ambiente nerazzurro e ai suoi ex tifosi: “La gente è pazza: dopo la partita di Champions contro lo Slavia Praga erano tutti da mandar via. Dopo tre giorni sono i più forti di tutti“.

SPORTEVAI | 23-09-2019 10:58