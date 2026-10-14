Dal titolo norvegese alla notte di Champions League contro il Bayern Monaco: il Viking FK ha una rosa di circa 45 milioni, due allenatori e una tradizione che piace anche all'Europa

Il 3-3 contro il Bayern Monaco non è soltanto un risultato clamoroso per il Viking FK e il calcio europeo: è la fotografia di un progetto che merita di essere raccontato. Dietro i risultati ci sono una forte identità locale, un progetto costruito nel tempo e un modello tecnico fuori dagli schemi. Ma chi sono davvero i norvegesi e quali sono i segreti della loro crescita?

Viking FK, da Stavanger alla conquista della Norvegia

Il Viking Fotballklubb nasce il 10 agosto 1899 a Stavanger, città portuale nel sud-ovest della Norvegia, legata alla tradizione marittima e all’industria petrolifera. La squadra gioca alla Lyse Arena, impianto da circa 15.900 spettatori, inaugurato nel 2004 e situato a Jåttåvågen.

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Il club, soprannominato De Mørkeblå (che in norvegese significa “i blu scuro”), è tra i più titolati del Paese: conta ben nove campionati norvegesi e sei Coppe di Norvegia. Il successo più recente in campionato è arrivato nel 2025, quando il Viking ha conquistato il titolo per la prima volta dal 1991, interrompendo un’attesa lunga 34 anni.

La storia, però, non è stata una salita continua. Nel 2017 la squadra è retrocessa, prima di riconquistare la massima serie l’anno dopo e tornare a vincere la Coppa di Norvegia nel 2019. Una risalita che ha riportato entusiasmo in una piazza profondamente legata alla propria squadra.

Viking FK, quanto vale la rosa: il divario con le big europee

Il valore di mercato della rosa oscilla tra i 45-56 milioni di euro, una cifra lontanissima da quella delle grandi potenze europee: basti pensare che il Bayern Monaco stesso supera il miliardo di euro di valore complessivo secondo le stime riportate in occasione della sfida tra le due squadre.

Il Viking punta su un gruppo con una forte componente norvegese, affiancata da giocatori stranieri e giovani da valorizzare. Tra i nomi più interessanti ci sono Erik Botheim, centravanti tornato in Scandinavia dopo le esperienze con Bodø/Glimt e Malmö, e il difensore Henrik Falchener, classe 2003, arrivato dalla seconda divisione norvegese e diventato una delle rivelazioni della squadra.

Un paio di talenti nati nello spogliatoio norvegese, in realtà, li conosciamo già. Julian Ryerson, oggi al Borussia Dortmund, è passato dal Viking prima di costruirsi una carriera nel campionato tedesco. Anche Edvin Austbø è cresciuto nel vivaio di Stavanger, fino a diventare un elemento importante della prima squadra: nell’estate 2026 è stato acquistato dal West Ham United per una cifra riportata intorno ai 12,9 milioni di euro, un trasferimento record per il calcio norvegese.

Viking FK, il caso unico dei due allenatori

La particolarità più curiosa è in panchina: il Viking è guidato da Morten Jensen e Bjarte Lunde Aarsheim, due tecnici che condividono, alla pari, la responsabilità della squadra. La scelta è nata nel novembre 2020, dopo un percorso di lavoro e amicizia nello staff del club. Non si tratta di una soluzione temporanea, ma di un modello costruito attraverso confronto, divisione dei compiti e una visione condivisa.

Non solo Bayern Monaco: la notte che eliminò il Chelsea

La notte del 13 ottobre 2026 è già entrata nella storia del club. Il Viking, dopo un primo tempo passato in vantaggio di 2-0, si fa rimontare e poi sorpassare dal Bayern Monaco.

Quando sembrava tutto deciso, l’espulsione di Michael Olise cambia nuovamente la partita. Il Viking ha aumentato la pressione e al 90′ Herman Haugen firma il 3-3 di testa, facendo esplodere la Lyse Arena.

Ma quello con i campioni di Germania non il primo risultato clamoroso ottenuto dal Viking. Nel 2002 i norvegesi eliminarono il Chelsea dalla Coppa UEFA, vincendo 4-2 in casa e passando il turno con un complessivo 5-4. Più di vent’anni dopo, il club torna a sfidare l’élite europea con lo stesso spirito: organizzazione, talento e senso di appartenenza.

A questo punto viene da chiedersi quanto senso avesse davvero l’idea di una Superlega riservata quasi esclusivamente ai grandi nomi. Se una squadra come il Viking può mettere in difficoltà il Bayern davanti al proprio pubblico, c’è davvero qualcuno a cui spetta la decisione di scegliere in anticipo quali club meritano di stare sul palcoscenico più importante?