Villareal-Barcellona, clamoroso passo indietro della Liga: niente sfida a Miami in stile Milan-Como

Dopo aver accarezzato l'idea di far disputare Villareal-Barcellona negli USA la Liga ha optato per un clamoroso passo indietro annullando la trasferta a Miami. Il tutto dopo le proteste dei calciatori

Niente Villareal-Barcellona negli Stati Uniti d’America. La Liga ha infatti optato per un clamoroso passo indietro, decidendo di annullare la trasferta a Miami per il match di campionato del prossimo 20 dicembre che si disputerà dunque normalmente in terra spagnola, contrariamente invece a Milan-Como di Serie A che si dovrebbe giocare a Perth in Australia.

Il comunicato de La Liga

Dopo la decisione della Serie A di far disputare il match tra Milan e Como del prossimo febbraio a Perth in Australia anche la Liga aveva pensato di fare lo stesso con Villarea-Barcellona a Miami. Oggi però è arrivata la comunicazione ufficiale del campionato spagnolo che cancellato la trasferta negli states per le due squadre: “La Liga ha annunciato la cancellazione del progetto che prevedeva la disputa di una partita ufficiale del campionato spagnolo a Miami. La decisione, comunicata dalla società promotrice dell’evento, è stata motivata dall’incertezza politica e istituzionale che ha caratterizzato le ultime settimane in Spagna. L’organizzazione del match negli Stati Uniti era considerata dalla Liga un’opportunità senza precedenti per l’internazionalizzazione del calcio spagnolo. Il match avrebbe rappresentato un passo strategico per rafforzare la visibilità globale dei club, valorizzare i giocatori e consolidare il brand del campionato in un mercato chiave come quello nordamericano”.

La protesta dei giocatori de La Liga

La decisione del campionato spagnolo è arrivata tra l’altro dopo che nell’ultima giornata de la Liga i giocatori di tutte le squadre – escluse Villareal e Barcellona – avevano protestato contro la possibilità che un incontro venisse spostato dall’altra parte del mondo, decidendo di rimanere fermi per i primi 15 secondi di tutti i match in modo da mandare un segnale ai piani alti del calcio spagnolo.

Proteste anche in Italia per Milan-Como in Australia

Una decisione come quella del campionato spagnolo non sembra invece essere nei piani della Serie A, che un paio di settimane fa aveva ottenuto anche il si della UEFA per far disputare Milan-Como a Perth in Australia. Tra le varie proteste in Italia c’è stata anche quella dei tifosi lariani, rimasti in silenzio durante i primi 15’ della sfida con la Juventus e quella di Adrien Rabiot, che si era espresso contrario alla trasferta australiana. Il tutto senza però conseguenze.