A poche ore dalla sfida contro il Napoli valida per la Champions League il Villareal si trova a dover affrontare una defezione importante. Il Sottomarino Giallo infatti dovrà fare a meno del proprio portiere titolare Péter Gulácsi, ancora fortemente traumatizzato dopo questa mattina è stato vittima di una rapina a mano armata mentre si trovava a casa insieme alla moglie e i suoi due figli. A sostituirlo sarà Luiz Júnior.
Gulácsi vittima di una rapina a mano armata
Momenti di puro terrore quelli vissuti la mattina di martedì 13 ottobre da Péter Gulácsi. Il portiere del Villareal è stato vittima di una rapina a mano armata nella sua abitazione in una zona residenziale di Valencia, nella quale si trovava insieme alla moglie e ai loro due figli piccoli. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita, ma lo spavento è stato comunque molto forte per tutta la famiglia, con Gulácsi fortemente traumatizzato da quanto accaduto e che ha comprensibilmente deciso di rinunciare alla sfida di Champions League contro il Napoli che si sarebbe tenuta poche ore più tardi.
Le formazioni ufficiali di Villareal-Napoli
L’allenatore del Villareal Inigo Perez si trova così costretto ad affidarsi al classe 2001 Luiz Júnior, difeso dai centrali Pau Navarro e Renato Veiga, con Mourino e Carlos Romero come terzino. In mezzo al campo spazio per Pape Gueye e Saliba, mentre sulle fasce giocheranno Comesana e Moleiro e in attacco Gerard e Mikautadze.
Per l’occasione Allegri invece si affida a Milinkovic-Savic in porta e al terzetto difensivo composto da Rafa Marin, Rrahmani e Badiaschile. In mezzo al campo invece toccherà a Gilmour e a McTominay, che ritrova la maglia da titolare dopo l’operazione al cuore. Sulle fasce toccherà invece a Di Lorenzo e Politano, mentre Giovane e De Bruyne agiranno a supporto dell’unica punta Hojlund.
Villareal (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Comesana, Pape Gueye, Saliba, Moleiro; Gerard, Mikautadze. All. Inigo Perez
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Hojlund. All. Allegri