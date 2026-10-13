Il Villareal si trova a dover fare i conti con un forfait importante dell'ultima ora in occasione della sfida al Napoli. Gli spagnoli devono infatti rinunciare al portiere titolare Gulácsi, ancora traumatizzato dopo essere stato vittima di una rapina a mano armata nella mattinata

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A poche ore dalla sfida contro il Napoli valida per la Champions League il Villareal si trova a dover affrontare una defezione importante. Il Sottomarino Giallo infatti dovrà fare a meno del proprio portiere titolare Péter Gulácsi, ancora fortemente traumatizzato dopo questa mattina è stato vittima di una rapina a mano armata mentre si trovava a casa insieme alla moglie e i suoi due figli. A sostituirlo sarà Luiz Júnior.

Gulácsi vittima di una rapina a mano armata

Momenti di puro terrore quelli vissuti la mattina di martedì 13 ottobre da Péter Gulácsi. Il portiere del Villareal è stato vittima di una rapina a mano armata nella sua abitazione in una zona residenziale di Valencia, nella quale si trovava insieme alla moglie e ai loro due figli piccoli. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita, ma lo spavento è stato comunque molto forte per tutta la famiglia, con Gulácsi fortemente traumatizzato da quanto accaduto e che ha comprensibilmente deciso di rinunciare alla sfida di Champions League contro il Napoli che si sarebbe tenuta poche ore più tardi.

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Le formazioni ufficiali di Villareal-Napoli

L’allenatore del Villareal Inigo Perez si trova così costretto ad affidarsi al classe 2001 Luiz Júnior, difeso dai centrali Pau Navarro e Renato Veiga, con Mourino e Carlos Romero come terzino. In mezzo al campo spazio per Pape Gueye e Saliba, mentre sulle fasce giocheranno Comesana e Moleiro e in attacco Gerard e Mikautadze.

Per l’occasione Allegri invece si affida a Milinkovic-Savic in porta e al terzetto difensivo composto da Rafa Marin, Rrahmani e Badiaschile. In mezzo al campo invece toccherà a Gilmour e a McTominay, che ritrova la maglia da titolare dopo l’operazione al cuore. Sulle fasce toccherà invece a Di Lorenzo e Politano, mentre Giovane e De Bruyne agiranno a supporto dell’unica punta Hojlund.

Villareal (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Comesana, Pape Gueye, Saliba, Moleiro; Gerard, Mikautadze. All. Inigo Perez

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Hojlund. All. Allegri