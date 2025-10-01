Villarreal-Juventus: formazioni, orario e dove vederlo in tv e in streaming, Champions League 2025-2026

I bianconeri di scena sul campo del Villarreal in Champions League: ecco chi trasmette l'incontro e le probabili scelte di Tudor e Marcelino

Ancora imbattuta in stagione, la Juventus va a far visita al Villarreal per la seconda giornata del girone unico di Champions League. Appuntamento all’Estadio de la Ceramica (ore 21): ecco dove vedere l’incontro in tv e in streaming e le probabili formazioni.

Villarreal-Juventus, quando si gioca

La Juventus ha morso il freno nell’ultimo periodo: tre pareggi di fila, compreso quello in Champions League contro il Dortmund all’esordio nella competizione (4-4 all’Allianz Stadium, con la folle rimonta nel recupero firmata Vlahovic e Kelly).

Reduce dall’1-1 interno con l’Atalanta, che segue l’1-1 a Verona, i bianconeri di Igor Tudor vanno a far visita al Villarreal, che nel primo atto di Champions ha perso di misura sul campo del Tottenham a causa di un grave errore del suo portiere Luiz Junior sul cross basso di Bergvall.

Le due formazioni si sono affrontate soltanto due volte, agli ottavi di finale di Champions League nell’edizione 2020-2021. Furono gli spagnoli a passare il turno grazie al clamoroso 3-0 ottenuto a Torino dopo l’1-1 dell’andata. Nelle prossime tre partite la Juventus se la vedrà contro il Real Madrid a Torino e Bodo/Glimt e Monaco in trasferta.

Partita: Villarreal-Juventus

Dove: Estadio de la Ceramica, Villareal

Quando: mercoledì 1° ottobre 2025

Orario: 21:00

Diretta Tv e streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League

Villarreal-Juventus, dove vederla in tv e streaming

Villarreal-Juventus è in programma questa sera, alle ore 21, all’Estadio de la Ceramica di Villareal e sarà trasmessa in diretta esclusiva, in streaming, su Amazon Prime Video. L’evento non sarà trasmesso in tv, né su Sky – che detiene i diritti di buona parte delle gare di Champions League – né su altri canali a pagamento o in chiaro.

Le probabili formazioni

Tudor dovrebbe far rifiatare Di Gregorio e sostituirlo con Perin. Difesa a tre con Cabal, a segno sabato in campionato, braccetto a sinistra, Kalulu sulla corsia destra e Cambiaso su quella opposta. Si rivedrà Conceiçao dal primo minuto sulla trequarti dopo il forfait in campionato contro l’Atalanta. Confermato Yildiz, stakanovista di questo avvio di stagione. In attacco più David che Vlahovic, verso la seconda esclusione di fila dai titolari.

Il Villarreal dovrebbe rispondere con un 4-4-2 scolastico dove Rafa Marin e Renato Veiga saranno chiamati a disinnescare gli attacchi bianconeri; in mezzo al campo tocca a Santi e a Buchanan, sulle fasce Gueye e Moleiro. In attacco Pépé e Mikautadze.

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Gueye, Santi, Buchanan, Alberto Moleiro; Pépé, Mikautadze. A disp.: Arnau Tenas, Altimira, Conde, Solomon, Valou, Akomach, Partey, Parejo, Pedraza. All.: Marcelino.

JUVE (3-4-2-1): Perin; Gatti, Kelly, Cabal; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Rugani, Joao Mario, Kostic, Koopmeiners, Adzic, Zhegrova, Openda, Vlahovic. All.: Tudor.

Arbitra l’olandese Makkelie

Dirige il match l’olandese Danny Makkelie, coadiuvato dagli assistenti Steegstra e de Vries con Lindhout IV uomo, il polacco Kwiatkowski al Var e l’inglese Salisbury all’Avar