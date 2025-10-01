Juve, l'ex Veiga scatena la bufera: Tudor incalzato anche da Capello, furia social su Koopmeiners e Cambiaso

Il gol del difensore del Villarreal apre i processi in casa bianconera: il primo tempo "regalato" e gli errori di formazione infiammano il web, il pari nel finale fa il resto.

Altalena di emozioni per i tifosi della Juventus nella serata spagnola di Champions. A Villarreal succede di tutto: l’infortunio di Cabal, il gol del vantaggio del ‘Sottomarino Giallo’, il primo tempo regalato agli avversari. E poi i cambi di Tudor, la clamorosa rimonta firmata dalla rovesciata di Gatti e dal contropiede di Conceicao, poi la traversa di David e infine la beffa proprio nel finale firmata dall’ex Veiga. Una maratona di sussulti e di palpitazioni, che alla fine ha fruttato appena un punticino nell’ingolfatissima classifica della league phase. Sul banco degli imputati, ancora una volta, finisce soprattutto l’allenatore. Ma non solo.

Villarreal-Juventus, processo a Tudor

Tanti i giudizi negativi nei confronti del tecnico croato, “colpevole” – secondo il web – di aver sbagliato formazione e di aver consegnato il primo tempo agli spagnoli. E anche di altro. “Si è fatto pareggiare una partita che, dopo il gol del vantaggio, stavi amministrando bene”, il commento di un fan. “L’infortunio di Cabal avrebbe potuto consentire a Tudor di cambiare l’inerzia della partita ma il mister, provinciale, sposta sì Cambiaso a sinistra ma fa entrare Joao Mario e non Conceicao o Zhegrova”. E ancora: “Due punti buttati, questo Villarreal è davvero modesto. A oggi le colpe di Tudor sono chiare: non riesce a dare equilibrio alla squadra e spesso la peggiora con i cambi, spesso anche tardivi”.

Capello, le domande pungenti al tecnico

Incalzante Capello nelle sue riflessioni su Sky: “Qualche sostituzione andava fatto in anticipo, bisogna capire perché David è rimasto in campo fino a 5′ dalla fine”. E ‘Don Fabio’ l’ha chiesto proprio al mister nello spazio riservato alle interviste: “Tudor, forse una sostituzione anticipata avrebbe aiutato la squadra. Ma ti sei accorto che su tutte le punizioni e calci d’angolo la prendevano sempre loro di testa?”. La risposta dell’allenatore bianconero: “Su certe cose stiamo lavorando, abbiamo le nostre problematiche. I cambi si fanno quando uno li sente, sinceramente non ho visto questa sofferenza nella ripresa“.

Nuovo infortunio per Cabal: solo sfortuna?

Altro argomento caldo di discussione sui social, l’infortunio di Cabal. Purtroppo non il primo per il difensore prelevato lo scorso anno dal Verona, proprio quando il peggio sembrava ormai alle spalle. “Su Cabal qualcuno è stato incompetente. Non credo alla sfortuna“, punta l’indice un tifoso. “Ancora un problema muscolare, solo una casualità?”, chiede con amaro sarcasmo un altro fan della Vecchia Signora. Qualcun altro chiede: “Perché il povero Cabal si fa sempre male?”. E sono tanti i commenti dello stesso tenore, gran parte dei quali “accusatori”: “Assurdo, ma non chiamatela sfiga”.

Koopmeiners ancora deludente: boom di critiche

Tra i protagonisti in negativo del brutto primo tempo della Juventus, il “solito” Koopmeiners. Tra i più beccati sui social, al pari di Cambiaso e McKennie. “Ogni volta che speri che Koop ne faccia una giusta… Come non detto…”. E ancora: “Continuano a cambiargli posizione, ma in panchina è dove si esprime meglio”. O anche, dopo la sostituzione: “Finalmente Koopmeiners ha cambiato la partita. Uscendo“. C’è anche chi arriva a dare dei suggerimenti alla proprietà in vista della riapertura delle trattative: “Koop e Cambiaso vanno venduti a gennaio, se non si può prima. Non li voglio più vedere”.

Juve, anche l’ex Renato Veiga finisce nel mirino

Certo, senza il gol dell’ex proprio nel finale molti commenti sarebbero finiti nel dimenticatoio. E invece Renato Veiga ha rigirato il coltello nella piaga. C’è chi osserva con rammarico: “Gol dell’ex al 90′, cosa poteva succedere di peggio?”. C’è chi accusa il portiere: “Però in questa situazione Perin si esce, porcaccia…”. Qualcun altro non sa con chi prendersela: “Se ci ha segnato De Sciglio era perfettamente aspettabile il gol di Veiga“. E chi invece se la prende anche con l’ex difensore, “colpevole” di aver festeggiato troppo: “Però è stato bello e rispettoso vederlo non esultare contro la sua ex squadra…ops, no”.