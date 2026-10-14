Villarreal-Napoli, moviola: C’era rigore su Hojlund? Cos’ha urlato Allegri a De Bruyne

La prova dell’arbitro Siebert all'Estadio de la Cerámica di Villarreal in Champions League analizzata al microscopio, il fischietto tedesco ha ammonito 5 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Polso duro, mostrato soprattutto nella ripresa quando ha ammonito 4 giocatori di seguito, e pochissimi errori per l’arbitro tedesco Siebert in Champions. Vediamo cosa è successo all’Estadio de la Cerámica di Villarreal.

Villarreal-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare all’8′ il gol di Rrahmani. Dal 23′ al 26′ gli spagnoli ribaltano il risultato: Prima Politano regala un assist a Mikaukadze che non sbaglia e poi Mourino dalla distanza sorprende Milinkovic Savic. Allegri si arrabbia e se la prende con De Bruyne: vivace battibecco in campo che il tecnico negli spogliatoi spiegherà così: “Gli ho chiesto di andare in mezzo, nei due di centrocampo e di far alzare McTominay per sfruttare le sue abilità in area di rigore. Non ci si è capiti”.

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Il rigore negato

Primo giallo al 33′, è per Mikautadze che stende De Bruyne. Al 47′ il Napoli chiede un rigore per un contatto tra Luiz Junior e Hojlund che finisce a terra in area, per l’arbitro non c’è niente ed in effetti il difensore ha anticipato il danese.

Tre gialli in 10 minuti

Al 56′ giallo per Giovane che entra duramente su Mouriño. Al 62′ ammonito De Bruyne che ferma la ripartenza di Mouriño. Al 66′ giallo per Saliba per proteste. All’85’ ammonito Di Lorenzo per gioco scorretto su Oluwasey. Valido all’86’ il 3-1 di Oluwaseyi e dopo 3′ di recupero la gara finisce col successo del Sottomarino giallo.

Chi è l’arbitro Siebert

Daniel Siebert è un arbitro tedesco di 42 anni, nato a Berlino il 4 maggio 1984. Ha iniziato ad arbitrare a soli 14 anni e ha scalato progressivamente le categorie del calcio tedesco, arrivando in Bundesliga nel 2012. È internazionale Fifa dal 2014 e appartiene al gruppo Elite della Uefa. Nel corso della sua carriera ha diretto oltre 200 partite di Bundesliga e ha maturato una grande esperienza nelle competizioni internazionali: ha arbitrato ai Mondiali 2022 in Qatar, a Euro 2020 e a Euro 2024, oltre a numerose gare di Champions League. Tra i suoi traguardi figurano anche la finale di DFB-Pokal 2023 e la Nations League Final Four del 2021. Il 30 maggio 2026 ha raggiunto il punto più alto della carriera, dirigendo la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal alla Puskas Arena di Budapest, la sua prima finale in una competizione Uefa.

I precedenti con il Napoli

Due i precedenti con gli azzurri: l’ultima volta che ha arbitrato il Napoli finì malissimo: 6-2 per il Psv in Champions nella passata stagione con Lucca espulso. Nel 2021 diresse invece Napoli-Granada 2-1 in Europa League nel 2021.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn con Burda IV uomo, Storks al Var e Dankert all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Mikautadze, Giovane, De Bruyne, Saliba, Di Lorenzo.