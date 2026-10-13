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Villarreal-Napoli 3-1, pagelle: Allegri ancora a secco, Rrahmani illude gli azzurri poi il disastro di Politano lancia il Sottomarino

Seconda sconfitta consecutiva in Champions per i partenopei: decisivo l’erroraccio dell’esterno dopo il vantaggio del difensore. Deludono De Bruyne e McTominay

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Fabrizio Napoli

Fabrizio Napoli

Giornalista

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Napoli cade ancora in Champions League, subendo la rimonta del Villarreal, e resta a zero punti nella phase league. Il 3-5-2 è solo di facciata, Allegri opta per un inedito 4-4-2 e non rinuncia al pressing – anche se meno intenso di quello col Frosinone – mettendo in difficoltà gli spagnoli soprattutto sugli esterni: all’8’ Rrahmani sblocca la gara sugli sviluppi del primo corner. Dopo l’1-0 gli azzurri si abbassano lievemente, ma sfiorano il 2-0 con una traversa colpita da Hojlund e in generale sembrano in controllo fino all’erroraccio di Politano, che al 23′ con un retropassaggio troppo corto permette a Mikautadze di pareggiare. Il Napoli accusa il colpo e al 26’ il Villarreal lo sorpassa con una bordata di Mouriño, troppo solo però ai 20 metri.

Il 2-1 è un punteggio troppo severo per quanto visto nel primo tempo, ma nella ripresa gli iberici legittimano il vantaggio contro gli azzurri, stanchissimi, quasi svuotati. Allegri effettua un triplo cambio al 60’ per ridare energia alla squadra e al 76’ lancia anche Lucca in coppia con Hojlund: impalpabile, però, il contributo di Lang e Neres dalla panchina, mentre De Bruyne incappa nella peggiore prova stagionale. Nel finale gli spagnoli soffrono sui palloni alti, ma gli azzurri sono imprecisi e devono arrendersi: in contropiede Oluwaseyi insacca il 3-1.

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Pagelle del Napoli: Politano, errore disastroso

Milinkovic-Savic 6 - Incolpevole sul retropassaggio assassino di Politano così come sul 3-1, sulla bordata di Mouriñho resta il dubbio: un portiere di 202 cm poteva arrivarci?  

Rafa Marin 6 - Non vuole sfigurare davanti ai suoi ex tifosi: è il più attento dei quattro di difesa, positivo anche in uscita quando giostra da terzino (dal 26’ s.t. Lucca 5,5 - Inconsistente spalle alla porta, sfiora il pari con una spizzata di testa).  

Rrahmani 6 - Secondo gol in carriera in Champions League, tiene in difesa nonostante qualche appresione.  

Badiashile 5,5 - Salva due gol, ma appare meno sicuro dell’ultima gara, intimidito forse dalla rapidità di palleggio del Villarreal. Raggiunge comunque la sufficienza.

Di Lorenzo 6,5 - Terzino sinistro per emergenza, il capitano dà tutto rendendosi pericoloso negli scambi con Giovane, ma sul 2-1 è in ritardo su Mouriño. Nella ripresa torna a destra e prova fino alla fine a spingere i suoi al pareggio. 

Politano 4 - Napoli sull’1-0, in controllo della partita contro un Villarreal senza idea, poi il suo errore rivoluziona la gara. Prova a rimediare, non ci riesce (dal 15’ s.t. Neres 5 - Entra per dare la scossa, non incide). 

Gilmour 5,5 - La bella palla che innesca l’1-0 di Rrahmani è l’highlight di una prestazione segnata da troppe sanguinose palle perse (dal 26’ s.t. Lobotka 6 - Porta ossigeno al centrocampo nel finale).    

McTominay 5,5 - Non è al meglio e si vede, prova a far sentire la sua presenza in area (dal 15’ s.t. Spinazzola 6 - Sostiene l’assedio finale, ma fallisce un assist per Hojlund). 

Giovane 6 - Il più vivace sul fronte offensivo, i compagni non capiscono che va servito con maggiore continuità. Alla prima da titolare da maggio, finisce presto la benzina (dal 15’ s.t. Lang 5 - Si presenta sbagliando uno stop facile, complessivamente due passi indietro rispetto al Frosinone).   

De Bruyne 5 - Fatica a trovare la posizione, poi si sistema ma non indovina mai la giocata: delusione di rango europeo, finisce camminando. È la peggiore prova stagionale del fuoriclasse belga.    

Hojlund 6 - Prezioso nel gioco di sponda, sfortunato in area: al 22’ coglie il secondo palo di fila dopo quello col Frosinone. Egoista nella ripresa: dopo due dribbling sbatte su Junior invece di servire Lucca o Lang. 

Top & Flop del Villarreal: Comesana è ovunque

Comesana 6,5 - Nominalmente sarebbe un centrocampista, in realtà il maratoneta del Sottomarino Giallo è ovunque, sempre pronto ad aiutare i compagni. 

Mikautadze 6,5 - L’amico di Kvaratskhelia sfiora il gol del pari, poi lo realizza scartando il regalo di Politano. 

Carlos Romero 5,5 - Soffre le avanzate di Politano che non è di certo il più brillante tra gli azzurri. 

Junior 5 - Incerto nelle uscite alte e nel gioco con i piedi, ma il Napoli non ne approfitta. 

Il migliore in campo

Mouriño 7 - Soffre in avvio contro Giovane, poi prende fiducia e segna il gol del sorpasso con una bordata: è il secondo in questa Champions. Gasato dalla prodezza, alza il livello di intensità imponendo la sua fisicità in campo. 

Il giudizio sull'arbitro Siebert

Siebert 6,5 - Il tedesco lascia giocare tanto e sbaglia poco o nulla, corretta anche la gestione dei cartellini. Ferrea l’applicazione delle nuove regole: al 63’ lascia il Villarreal in 9 per un minuto, punendo la lentezza degli spagnoli nell’effettuare un doppio cambio.  

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