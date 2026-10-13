Villarreal-Napoli 3-1, pagelle: Allegri ancora a secco, Rrahmani illude gli azzurri poi il disastro di Politano lancia il Sottomarino

Seconda sconfitta consecutiva in Champions per i partenopei: decisivo l’erroraccio dell’esterno dopo il vantaggio del difensore. Deludono De Bruyne e McTominay

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Napoli cade ancora in Champions League, subendo la rimonta del Villarreal, e resta a zero punti nella phase league. Il 3-5-2 è solo di facciata, Allegri opta per un inedito 4-4-2 e non rinuncia al pressing – anche se meno intenso di quello col Frosinone – mettendo in difficoltà gli spagnoli soprattutto sugli esterni: all’8’ Rrahmani sblocca la gara sugli sviluppi del primo corner. Dopo l’1-0 gli azzurri si abbassano lievemente, ma sfiorano il 2-0 con una traversa colpita da Hojlund e in generale sembrano in controllo fino all’erroraccio di Politano, che al 23′ con un retropassaggio troppo corto permette a Mikautadze di pareggiare. Il Napoli accusa il colpo e al 26’ il Villarreal lo sorpassa con una bordata di Mouriño, troppo solo però ai 20 metri.

Il 2-1 è un punteggio troppo severo per quanto visto nel primo tempo, ma nella ripresa gli iberici legittimano il vantaggio contro gli azzurri, stanchissimi, quasi svuotati. Allegri effettua un triplo cambio al 60’ per ridare energia alla squadra e al 76’ lancia anche Lucca in coppia con Hojlund: impalpabile, però, il contributo di Lang e Neres dalla panchina, mentre De Bruyne incappa nella peggiore prova stagionale. Nel finale gli spagnoli soffrono sui palloni alti, ma gli azzurri sono imprecisi e devono arrendersi: in contropiede Oluwaseyi insacca il 3-1.