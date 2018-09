Valladolid, Ronaldo si presenta da patron

L’ex attaccante di Inter e Real Madrid Ronaldo è il nuovo azionista di maggioranza del Villarreal.

In conferenza stampa l’ex Fenomeno si è presentato così: “Questa nuova gestione sarà definita da quattro parole: competitività, trasparenza, rivoluzione e sociale. Conteremo sul mio amico Carlos Suárez e sull’insieme di lavoratori di questi ultimi tempi. Vogliamo consolidare la posizione del club in Primera Division e continuare a far sognare i nostri tifosi. Con l’unione fra tutti noi sono convinto che sarà molto difficile batterci”.

SPORTAL.IT | 04-09-2018 08:35