Villarreal, Salomon si chiama fuori con la Juve: "Sono ebreo, per me è il giorno dell'espiazione"

L'attaccante israeliano annuncia che non giocherà per rispettare la festa ebraica, osserverà un digiuno di 25 ore. I precedenti burrascosi

“Purtroppo non potrò giocare stasera a causa di una festività ebraica. In bocca al lupo per oggi, Villarreal!” Con questo messaggio sui social media, l’attaccante israeliano della squadra di Castellón, Manor Solomon , ha annunciato la sua assenza dalla partita d’esordio della sua squadra in Champions League stasera contro la Juventus.

Salomon out per celebrare il giorno dell’espiazione

Salomon, arrivato al Villarreal dal Tottenham l’ultimo giorno del calciomercato estivo, non sarà a disposizione di Marcelino per la seconda partita della fase a gironi di Champions League – era subentrato nella sconfitta contro il Tottenham all’esordio nella competizione – a causa della celebrazione dello Yom Kippur , il giorno dell’espiazione. Questa festività è il giorno più sacro dell’anno ebraico e nel 2025 cade nella notte tra l’1 e il 2 ottobre. Durante la festività, che inizia al tramonto di mercoledì, gli adulti osservano solitamente un digiuno totale di 25 ore .

Cos’è lo Yom Kippur

Yom Kippur, o Giorno dell’Espiazione, è un giorno “estremamente sacro” ed è considerato il giorno più solenne dell’anno ebraico . Il suo tema centrale è l’espiazione e la riconciliazione. Sono proibiti mangiare, bere, fare il bagno o qualsiasi tipo di purificazione corporea, l’uso di pelle, l’applicazione di creme o balsami sul corpo e i rapporti coniugali . Solomon ha giocato finora tre partite di Liga con il Villarreal, totalizzando 101 minuti , segnando un gol contro il Siviglia e fornendo un assist a Mikautadze contro l’Osasuna . E’ stato sostituto in tutte e tre le partite.

I precedenti del giocatore

Non è la prima volta che Salomon fa parlare di sè per motivi extracalcistici. Il giocatore israeliano negli ultimi tempi ha appoggiato pubblicamente il suo Paese. Dopo l’attacco di Hamas e l’invasione di Gaza da parte di Israele, infatti, il calciatore ha pubblicato una serie di messaggi piuttosto espliciti sui social. Cose tipo: “L’esplosione dell’ospedale di Gaza è senza dubbio colpa del lancio fallito di un razzo da parte della Jihad islamica. Uccidono il loro stesso popolo e danno la colpa a Israele”. Oppure: “Dove erano puntati i vostri occhi il 7 ottobre?”.

Fatto sta che quando il Villarreal ha annunciato l’acquisto di Solomon, i social del club sono stati inondati da bandiere palestinesi. E anche da qualche emoticon con la faccia di un pagliaccio. I messaggi erano quasi tutti uguali: “Palestina libera” o “Un assassino di bambini nel mio club del cuore” o ancora “Passerà il giorno peggiore della sua vita quando metterà piede in campo”.