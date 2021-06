Villeneuve, nuova bordata a Lewis Hamilton

Jacques Villeneuve a RaceFans è molto duro nei confronti di Lewis Hamilton dopo l’errore di Baku: “Lewis, a Imola, è stato fortunato. Non avrebbe dovuto essere nei punti, avrebbe dovuto essere nelle retrovie. Ha recuperato ed è finito secondo perché c’è stata una bandiera rossa al momento giusto. Ma ha fatto un errore enorme. Poi quello di domenica scorsa a Baku è stato un grosso errore. Anche con tutti i ‘se’ e i ‘ma’, è un errore enorme. E a Monaco non c’era. Era molto indietro, anche rispetto al suo compagno di squadra”.

Il vantaggio di Verstappen in classifica: “E’ meritato, perché gli unici errori che Max ha fatto quest’anno sono stati andare largo in Bahrain, finendo secondo invece che primo, e andare largo in Portogallo, perdendo il punto per il giro veloce. Questo è tutto”.

OMNISPORT | 08-06-2021 16:21