Viñales ancora durissimo con Jorge Lorenzo

Maverick Viñales non nasconde di essere ancora arrabbiato con Jorge Lorenzo dopo quanto successo a Barcellona. "Se sono tranquillo? Non del tutto. Ho sentito che è venuto nel mio box e che si è scusato. Ma in ogni caso ha il mio numero e non mi ha chiamato… Comunque io ho sempre rispettato tutti e questo non cambia niente", le sue parole a Gpone.com.

La decisione dei commissari di non penalizzarlo: "Difficile commentare, andava presa un'altra decisione, penso che non penalizzare Lorenzo significa aprire una finestra su quel tipo di comportamenti. Sono molto dispiaciuto e anche arrabbiato. Un pilota che ti passa, fa un errore e poi ti fa cadere è difficile da digerire adesso. Secondo molti avrebbe dovuto essere penalizzato".

SPORTAL.IT | 27-06-2019 18:07