Viñales batte Iannone e Dovizioso. Valentino Rossi indietro

Il centauro della Yamaha Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio d’Australia, ottenendo il primo successo della stagione, e il primo della scuderia giapponese dopo 27 gare di digiuno. Sul podio anche Andrea Iannone e Andrea Dovizioso, che prende margine su Valentino Rossi, arrivato sesto. Marc Marquez si è ritirato dopo essere stato tamponato da Zarco.

Grande spettacolo fin dai primi giri, con Iannone nella parte del leone tra Miller e Marquez. Subito dietro Rossi e Dovizioso, mentre Petrucci parte bene ma dopo un contatto con Zarco finisce sulla ghiaia alla prima curva.

Marquez e Dovizioso provano subito a fare il ritmo, con il forlivese che piazza un gran sorpasso al campione del mondo al quarto giro. Una tornata dopo, il numero 93 viene paurosamente tamponato da Zarco (a terra) e finisce anticipatamente la sua gara per i danni riportati alla sua Honda.

Fuori Marquez, crescono prepotentemente le due Yamaha: Viñales e Rossi passano Dovizioso e conquistano la testa della corsa, con Maverick che riesce a prendere immediatamente vantaggio sul Dottore e a provare la fuga.

Mentre il pilota Yamaha si invola verso la vittoria, dietro si scatena la bagarre per il podio con 5 centauri in lizza: Dovizioso, Iannone, Bautista, Rins e Rossi. Tra sorpassi e controsorpassi il duello per il secondo posto negli ultimi giri è tra Iannone e Dovizioso: ha la meglio il centauri Suzuki, che si prende la piazza d’onore.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Vinales

Iannone

Dovizioso

Bautista

Rins

Rossi

Miller

Morbidelli

A. Espargaro

Smith

