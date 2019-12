Viñales, determinazione feroce: trasloca per vincere

Maverick Viñales si trasferisce in Qatar. Il centauro spagnolo in un'intervista a Speedweek ha rivelato che si sposterà a Doha, dove a marzo ricomincerà il Mondiale di MotoGp: "Ho parlato con il capo della pista e mi aprono le porte quando voglio. Ci sono anche piloti molto esperti che possono aiutarti… Sono veloci e ho bisogno di piloti che mi spingano. Per me essere alla Qatar Motorsports Academy significa migliorare, migliorare e migliorare ogni giorno. Questo è il mio obiettivo".

Lo spagnolo collaborerà anche con l’Aspire Academy for Sports Excellence: "Controllano quali esercizi mi aiutano ad essere migliore sulla moto. Penso di avere la possibilità di lavorare con un programma di allenamento molto specifico, correlato a ciò che facciamo quando guidiamo una MotoGP. Rimanere mentalmente concentrati è molto importante. Ad esempio, sto imparando a rimanere calmo quando attraversiamo momenti difficili. È questo tipo di consiglio che mi aiuterà a migliorare la mia vita. Non solo come pilota, ma anche nella vita privata".

SPORTAL.IT | 04-12-2019 10:59