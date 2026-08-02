Vinales e KTM, siamo al punto di rottura? Maverick cacciato dal team Tech3, da subito

Una indiscrezione delle ultime ore parla di una clamorosa rottura totale tra Maverick Vinales e KTM: il pilota potrebbe essere escluso sin da subito dal team Tech3, ed è pronto il sostituto

Sta andando tutto a rotoli nel rapporto tra Maverick Viñales e KTM, ma forse siamo giunti allo zenit della crisi tra le due parti. Si parla infatti di una rottura totale, con lo spagnolo che potrebbe essere messo fuori squadra già nel corso di questa stagione. Anzi, da subito.

Vinales in crisi: l’infortunio che lo sta condizionando

La bombastica indiscrezione è stata lanciata da Motorsport.com: il marchio austriaco potrebbe cogliere la palla al balzo dello stato fisico non eccelso di Viñales per tenerlo fuori dal team satellite Tech3 dove attualmente corre. Lo scorso anno, ricordiamo, il pilota è caduto durante le qualifiche del GP di Germania: l’highside al Sachsenring ha determinato una lussazione alla spalla sinistra, poi operata, ma i cui strascichi si sono trascinati sino all’attuale stagione. E torniamo quindi al Gran Premio in Germania, ma quello di quest’anno, dove Viñales ha dovuto ritirarsi a causa dei persistenti problemi al braccio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi potrebbe sostituire per il resto della stagione Vinales

Lo spagnolo non ha nascosto di non sentirsi ancora a suo agio fisicamente, nonostante un’altra operazione ad aprile per rimettere a posto una vite nella spalla sinistra che si era dislocata. Questo stato di forma per niente ottimale si è riflettuto anche sui risultati in pista quest’anno, con Viñales che al momento ha raccolto solo 10 punti languendo 22esimo in classifica, facendo compagnia ai piloti sostituitivi come Crutchlow o Lecuona.

E a proposito di sostituti, KTM la prossima settimana schiererà Pol Espargarò per il GP di Silverstone. E proprio quest’ultimo potrebbe poi proseguire la stagione con il team Tech3 soppiantando ufficialmente Viñales.

Il rapporto teso con KTM (e con Steiner)

Ma non è soltanto una questione di infortuni. Da tempo il pilota è ai ferri corti con il suo team e il suo amministratore delegato, Guenther Steiner. All’ex team principal della Haas non era andato giù lo sfogo del pilota in merito alla sua possibile esclusione dalla griglia della MotoGP 2027, accusando in buona sostanza il team e KTM di non fare il necessario per mantenerlo nel campionato (per il team ufficiale alla fine sono stati scelti Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez) e che la RC16 non era abbastanza competitiva.

Prima del GP di Germania Viñales aveva rivelato che ormai non si parlava più con la dirigenza di KTM. Lo spagnolo ha polemizzato inoltre con la casa di Mattighofen per via del passo indietro su un contratto da lui firmato (pur non apprezzando quanto vi era scritto) nelle scorse settimane, per poi dire al pilota che non aveva alcuna validità secondo il racconto dello stesso Viñales.

Il quale ormai si è detto stufo e propenso a non rimanere più con KTM. E anzi, aveva pure ammesso di sentirsi stanco dopo 16 anni di Motomondiale ad alto livello, e di non cercare nulla (quindi in teoria neanche la Superbike dove si stanno dirigendo i suoi colleghi come Brad Binder, altro KTM, rimasti fuori dalla griglia della MotoGP 2027).

Sia KTM che Tech3 sono al completo per il 2027

Provato e deluso anche per la mancata promozione nel team ufficiale, Viñales ha assistito nell’ultimo periodo alla sfilata di piloti che venivano ingaggiati in KTM dal 2027, senza che per lui ci fossero novità. E Steiner dal canto suo ha fatto capire che non ci fosse alcuno spazio per lo spagnolo.

Ora si parla di una formazione Tech3 che il prossimo anno vedrà correre Luca Marini e il rookie Senna Agius. Nel frattempo KTM, come spiega sempre Motorsport.com, per evitare un 2026 fatto di ulteriori tensioni intende tagliare la testa al toro e quindi, metaforicamente, a Viñales, cercando una via che metta d’accordo le parti senza altri strascichi. Ma con un punto fermo, se verrà confermato: lo spagnolo ha chiuso qui la sua avventura con la casa austriaca. E forse definitivamente con la MotoGP.