Viñales in Ducati, Domenicali frena

Si parla con insistenza dell’approdo di Maverick Viñales in Ducati, con la firma che potrebbe arrivare prima della metà del 2020. L’amministratore delegato di Borgo Panigale, Claudio Domenicali, però prende tempo. "In diversi si stanno già muovendo, quello è vero. Ci sono alcune considerazioni da fare, ma non penso sia ancora il momento di parlare di nomi" ha spiegato.

"Sto imparando a rimanere calmo quando attraversiamo momenti difficili. È questo tipo di consiglio che mi aiuterà a migliorare la mia vita. Non solo come pilota, ma anche nella vita privata" ha intanto detto lo spagnolo a ‘Speedweek’.

SPORTAL.IT | 04-12-2019 19:09