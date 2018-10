Viñales: "La Yamaha deve concentrarsi su di me"

Maverick Viñales pretende più attenzione da parte della Yamaha dopo l'ennesimo weekend negativo. Dopo la gara di Motegi, il centauro spagnolo si è espresso così: "Dobbiamo lavorare sodo se vogliamo essere in grado di vincere il campionato, Yamaha deve concentrarsi sulla mia guida e provare a fare una moto per il mio stile", sono le sue parole a Movistar Tv.

La sensazione è che nel box Yamaha siano in contrasto due filosofie diverse, la sua e quella di Valentino Rossi, in vista della prossima stagione. Un tasto dolente che lo spagnolo continua a battere: "Purtroppo la moto mi impone questo stile di guida e non possiamo fare altro se non lavorare duramente per migliorare la situazione".

SPORTAL.IT | 24-10-2018 10:15