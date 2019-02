Viñales non si accontenta: "Siamo lenti"

Si chiama Yamaha la sorpresa del primo giorno di test a Losail.

Maverick Viñales è stato il più veloce con il tempo di 1:55.051, mentre Valentino Rossi ha chiuso al quinto posto.

Lo spagnolo non è comunque completamente soddisfatto: “Oggi mi sono sentito bene in moto, ci siamo concentrati su un paio di cose, il feeling è molto buono. Abbiamo girato su quattro piste diverse e sono riuscito ad essere aggressivo come piace a me, ma dobbiamo ancora migliorare, perché ancora non basta".

“Abbiamo fatto piccoli passi avanti, ora cercheremo di farne uno più grande – ha aggiunto Viñales – Ci manca ancora la velocità massima, mentre l’elettronica è migliorata. A Sepang c’era più grip rispetto a questa pista, ma siamo andati comunque bene”.

SPORTAL.IT | 23-02-2019 22:10