Viñales piange di gioia, ma Valentino Rossi è furente

La Yamaha ha interrotto il digiuno di vittorie che durava da 27 gare grazie a Maverick Viñales ma Valentino Rossi, solo sesto al traguardo, non riesce a sorridere, anzi lancia l'allarme.

"Ho sofferto tutta la gara, fin dall'inizio. Già dal giro di ricognizione dietro mi scivolava un po' troppo. A un certo punto ero secondo, ho spinto un po' per cercare di prendere Maverick, che oggi è stato molto bravo, però scivolavo troppo, poi purtroppo negli ultimi giri ho dovuto rallentare. E' un po' tutto il weekend che soffriamo un po' più di spin in uscita dalle curve rispetto a Maverick, soprattutto nelle ultime due curve. Per il campionato non è il massimo, ho perso tanti punti, è un vero peccato", sono le sue parole a Sky.

"Problemi di gestione delle gomme? No. Rispetto a Maverick non abbiamo cambiato la gomma sulla griglia, forse stando lì un quarto d'ora ho perso un po' di grip, come se la gomme fosse diventata un po' più dura. Subito quando sono partito ho cominciato a scivolare e non me l'aspettavo".

La differenza con Viñales: "Noi abbiamo lavorato tanto per avere una parte posteriore della moto morbida per non stressare la gomma. Ma in realtà lo spin è simile a quello di Maverick. Però io quando comincio a spinnare perdo più tempo rispetto a lui che accelera prima, dobbiamo capire perché".

Di tutt'altro umore, chiaramente, lo spagnolo che ha festeggiato emozionato sul podio: "Sono contentissimo per me e per il team. La moto oggi andava benissimo, era fantastica. Quando ho passato il traguardo avevo le lacrime agli occhi, vincere qui è bellissimo. È stato un periodo duro ma oggi sentivo di poter fare una bella gara. Siamo partiti male ma con questa moto ho recuperato al meglio una buona posizione e ho potuto vincere la gara. Devo ringraziare il team per il grande lavoro che è stato fatto, la moto perfetta per il mio stile di guida qui in Australia, che è una pista che amo molto".

"Nonostante questo non è stato facile gestire le gomme e alla fine Iannone si avvicinava molto ma ce l'ho fatta arrivare al traguardo".

