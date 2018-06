Viñales: "Piango spesso nei box. Tutto ok con Vale"

Maverick Viñales in un'intervista a Marca ha parlato così del suo delicato momento in Yamaha: "Io do sempre il 100%. Quando la moto funziona sono lì davanti, quando non funziona devo sopportare e stare dietro. Da parte mia proviamo ad essere motivati e forti, non mi arrendo mai. Io non mi sento prigioniero. Ho scelto io il mio destino. Mi sento in parte un po' frustrato perché non riesco a mostrare il mio potenziale".

"L’anno scorso ho pianto nei box e quest’anno continuo a farlo. Sono una persona molto competitiva. Conosco il mio livello, so dove potrei essere. Sono molto realistico con me stesso e autocritico. Mi fa arrabbiare essere lì 7° a combattere con i team clienti conoscendo il mio livello. Tutto era cominciato bene qui in Yamaha, poi è andato storto".

Il rapporto con Rossi: "Si è tanto parlato del mio rapporto con Valentino, ma sono molto felice con lui. Ho un ottimo rapporto con Vale, diverso è in pista dove ognuno lotta per primeggiare. Non sarò mai arrabbiato con lui, sono cose di gara. Fuori dalla pista è un mondo a parte".

