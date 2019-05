Maverick Viñales commenta soddisfatto il terzo posto a Jerez: "Qui ho sempre faticato e questo podio per me vale come una vittoria. Abbiamo faticato tanto in partenza anche se sono riuscito a conquistare diverse posizioni. Finalmente abbiamo trovato un buon passo".

"Ho bisogno di fiducia e piano piano la stiamo conquistando. E' stata dura ma lavorando sodo ce la possiamo fare".

SPORTAL.IT | 05-05-2019 15:26