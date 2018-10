Viñales: "Sono molto contento"

Maverick Viñales ha commentato così il suo terzo posto in Thailandia: "La Yamaha deve migliorare ancora un po', ma è stato un buon fine settimana, l'equipe ha fatto un bel lavoro, sono contento, mi sono trovato bene, abbiamo migliorato un po' la moto. Non mi aspettavo di essere competitivo qua ma secondo me è dato dal cambio che abbiamo fatto sul set up, secondo me è il cambiamento di pesi che ha fatto la differenza ed è importante per me dato che sono leggero", sono le sue parole a Sky.

Il duello tra Dovizioso e Marquez per il primo posto: "Speravo che andassero fuori e che entravo io all'ultima curva, sono stati bravi e intelligenti, hanno guidato molto forte, sono contento di essere stato lì vicino, ma è ancora troppo difficile sorpassare per la nostra moto, perdo tanto in accelerazione".

SPORTAL.IT | 07-10-2018 12:25