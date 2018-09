Maverick Viñales spinge sé e Valentino Rossi verso le soddisfazioni che stanno mancando da un bel po'. “Con la moto giusta possiamo vincere: in Yamaha devono muoversi e darcela” l’appello dello spagnolo in un’intervista al sito della MotoGp.

“Sono contento perché abbiamo fatto un importante passo avanti, ad Aragon abbiamo provato qualcosa per il prossimo anno. Continuerò almeno per altri due anni con la Yamaha, il nostro obiettivo resta quello di vincere il titolo” aggiunge l’ex Suzuki, alla ricerca di un’affermazione che ormai manca da più di un anno e che nel 2018 è stato in testa a un Gran premio solamente per un giro.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 12:05