Kranjska Gora, McGrath stavolta non si rifugia nel bosco: Vinatzer in crisi totale, sprofondo Italia in slalom

Il norvegese cancella la delusione delle Olimpiadi, vince in Slovenia e avvicina la coppa di specialità. Battuto il compagno di squadra Kristoffersen per un solo centesimo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

A Milano Cortina aveva sprecato tutto nella seconda manche, al punto da andare a rifugiarsi nel bosco per far passare l’amarezza. A Kranjska Gora invece arriva il riscatto di Atle Lie McGrath che conquista la vittoria nello slalom con un centesimo di vantaggio sul compagno di squadra Kristoffersen e solo 4 centesimi sul brasiliano Pinheiro Braathen. Per il norvegese si avvicina anche la coppa di specialità.

Vinatzer disastroso, è in crisi profonda

Le Olimpiadi sembrano aver lasciato un segno indelebile nella testa di Alex Vinatzer. L’azzurro chiude la prima manche al 12esimo posto e sembra avere legittime possibilità di riuscire a entrare anche in Top10. Nella seconda però continua un disastro dietro l’altro e finisce in ultimissima posizione. E’ un momento di crisi totale per lui, una crisi da provare a risolvere al più presto per non portarsela dietro non solo nelle prossime gare ma anche per il futuro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ci prova Tommaso Saccardi che partiva con il pettorale numero 50 e riesce a centrare la qualificazione alla seconda manche. L’azzurro nella seconda però commette un errore molto grave ma dà la sensazione comunque di essere una bella promessa per i nostri colori. Arrivano i primi punti di Coppa del Mondo, pochini per il momento ma che danno la sensazione che possa diventare un atleta su cui puntare per il futuro. Prova ancora opaca per Tommaso Sala, dopo il 23esimo posto della prima manche arriva una prova deludente anche nella seconda. L’azzurro è lontanissimo dai suoi migliori livelli ma almeno avrà l’opportunità di riscattarsi alle finali di Lillehammer.

Niente da fare per Kastlunger e gli altri

Una prima manche comunque positiva in considerazione del momento difficile dell’Italia dello slalom. Ad entrare nei 30 ci prova anche Tobias Kastlunger che però lascia per strada qualche decimo di troppo e alla fine si ritrova al 35esimo posto. Per l’azzurro una stagione piuttosto deludente tra slalom e gigante, 2026 che per lui si chiude prima delle finali di Lillehammer. Prova positiva fino all’uscita invece per Edoardo Saracco, il classe 2003 è una delle speranze per il futuro. In Slovenia mostra grande spirito ma non riesce a concludere la sua corsa. Indietro invece sia Barbera che Canins.

Slalom speciale Kranjska Gora, l’ordine d’arrivo

Questo l’ordine d’arrivo dello slalom speciale di Kranjska Gora, valido per la coppa del Mondo di sci alpino maschile:

Atle Lie McGrath (NOR) in 1’38”85 Henrik Kristoffersen (NOR) a 0”01 Lucas Pinheiro Braathen (BRA) a 0”04 Michael Matt (AUT) a 0”06 Linus Strasser (GER) a 0”09

Gli italiani