Vinatzer, Sala e Saccardi: il disastro slalom è servito, Alex sotto accusa. Franzoni deluso, il gesto di Paris al traguardo

La combinata a squadre regala una grande amarezza all’Italia, la prestazione disastrosa di Vinatzer cancella la prova super di Franzoni. Sala non riesce a portare Paris sul podio, lo slalom è da dimenticare.

Inutile girarci intorno, una giornata che poteva essere da sogno si è trasformata nel breve volgere di qualche minuto in un mezzo disastro, forse anche totale. Giovanni Franzoni si prende il primo posto in discesa, Paris è quinto: due piazzamenti che aprono scenari importanti ma Vintazer e Sala non riescono a capitalizzare. E l’Italia resta desolatamente fuori dal podio nel team combined.

La manche della delusione

Una speranza c’era, affidata soprattuto al talento di Alex Vinatzer. La possibilità di salire sul podio nel team combined sembrava a portata di mano per l’Italia. Ma ancora una volta lo slalom tradisce gli azzurri e arriva una delusione che è bruciante. Non riuscire a sfruttare il potenziale di Franzoni e arrendersi anche all’Austria fa male. L’Italia resta solo dal podio dopo una gara che apre nuovi interrogativi sul settore tecnico. Vinatzer finisce lontano dal podio, Sala non dà mai la sensazione di poter lottare con i migliori, e Saccardi è ancora distante per poter essere un fattore in questi palcoscenici. Lo slalom rappresenta un risveglio durissimo dopo le emozioni della discesa. Ma è proprio la prestazione di Vinatzer che lascia senza parole con l’azzurro che ha fatto registrare il 18esimo tempo complessivo.

Il periodo nero dello slalom

E’ da tempo che le discipline tecniche nel settore maschile italiano (per la verità in parte anche in quello femminile) fanno una fatica terribile. In slalom in particolare l’Italia era reduce da una stagione fallimentare, con l’arrivo di un nuovo di responsabile come Mauro Pini sembrava aver invertito la tendenza. In particolare Alex Vinatzer ha dato prova di essere tornato, soprattutto tra le porte strette, a poter dare battaglia con i migliori del mondo. Ma l’inversione di tendenza a quanto pare richiedere ancora tempo, con la prova di Bormio che è senza dubbio deludente. Saccardi non ha ancora piazzamenti di rilievo in Coppa del Mondo, Sala dopo l’infortunio della scorsa stagione sembra ancora distante dai suoi migliori livelli e Vinny continua ad andare troppo a corrente alternata.

La delusione di Franzoni, il gesto di Paris

Giovanni Franzoni il suo l’ha fatto eccome. Nella prova di discesa l’azzurro ha replicato, anzi forse ha fatto anche meglio, di quanto aveva fatto nella prova di sabato quando ha conquistato la medaglia d’argento. La speranza era quella di riuscire a portare a casa la seconda medaglia a queste Olimpiadi che potevano già tingersi di leggenda. Si è comportato da buon compagno nei confronti di Vinatzer anche nelle dichiarazioni dopo la sua gara. Ma quanto Alex taglia il traguardo lontanissimo dal podio, lo sguardo e l’espressione del viso non possono fare a meno di tradire una delusione bruciante. Franzoni cerca subito di andare a consolare il compagno di squadra ma nell’aria c’è la sensazione di aver perso un’occasione importante.

Forse c’erano meno aspettative nel team Italia 2: Paris aveva chiuso al quinto posto la prova in discesa ma per sperare di salire sul podio bisognava fare meglio di un paio di squadre (quelle svizzere) che tra i pali stretti si potevano giocare carte importanti. Tommaso Sala non è riuscito a piazzare la super manche, e a fine gare il gesto di Domme è evidente: “Sei partito con il freno a mano tirato”, gli dice e gli mima comunque con il sorriso.