Vince Di Giannantonio, Bezzecchi steso

Fabio Di Giannantonio centra il suo secondo successo in carriera nella gara di Moto3 a Buriram, in Thailandia. Il pilota della Honda primeggia in un podio tutto italiano, con Lorenzo Dalla Porta secondo e Dennis Foggia terzo.

Finisce in terra Marco Bezzecchi, travolto all'ultima curva dalla caduta di Enea Bastianini quando era terzo: Jorge Martin, quarto al traguardo, ringrazie e vola a +26 sull'italiano a quattro gare dalla fine del Mondiale.

Lo spagnolo, alle prese con una infiammazione di un nervo della mano sinistra, stringe i denti e riesce a correre grazie a un guanto speciale. Alle spalle di Martin chiudono l'argentino Gabriel Rodrigo, lo spagnolo Vicente Perez. Tra gli altri italiani a punti ci sono Bulega, settimo, Migno, undicesimo e Arbolino, quattordicesimo.

SPORTAL.IT | 07-10-2018 09:15