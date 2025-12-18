Vincent Ibrahimovic firma per il Milan Futuro: la dinastia continua, ma si scatena l'ironia dei tifosi

Maximilian convocato da Allegri per la Supercoppa, il secondo figlio dello svedese aggregato all'under 23 in Serie D

Di padre in figli, la dinastia si arricchisce: Vincent Ibrahimovic, figlio di Zlatan, ha firmato con il Milan il suo primo contratto da professionista, come comunicato dal club rossonero. La notizia arriva a stretto giro dopo la convocazione dell’altro figlio di Zlatan, Maximilian, per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Milan, ecco il terzo Ibrahimovic

La nota del club rossonero: “AC Milan comunica che Vincent Zlatan Seger Ibrahimović ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti”. Un passo importante per il giovane talento, chiamato a crescere nel vivaio del club. Prosegue così una dinastia che sta trovando spazio e continuità in casa Milan.

Maximilian in Supercoppa

Saranno dunque due gli Ibrahimovic presenti alle Final Four di Supercoppa: Zlatan in veste di Senior Advisor e suo figlio Maximilian (classe 2006) in squadra. L’esterno offensivo ha già collezionato 15 presenze stagionali con 4 gol e 2 assist, e ora Allegri ha deciso di aggregarlo alla prima squadra. La mossa del tecnico livornese nasce da una doppia esigenza: necessità numerica e meritocrazia. Con Santiago Gimenez ancora indisponibile e un Rafael Leao non al meglio della condizione fisica dopo il recente infortunio, l’attacco rossonero aveva bisogno di rinforzi.

Milan, l’ottimismo dei tifosi

Francesco è ottimista: “Se avessimo la fortuna che il figlio di Ibrahimovic ripetesse ciò che ha fatto il padre per il Milan sarebbe una vera fortuna”. Così come Roberto: “Chissà forse è più forte del padre , che si mangiava i gol a porta vuota”. Graziano aggiunge: “Se a comandare sono i procuratori……a maggior ragione devono poter comandare anche i genitori. Perché stupirsi? Il padrone, in senso generale, rimane sempre quel cancro di procuratore. Speriamo dimostri il suo valore se chiamato in causa. Dicevano la medesima cosa di Paolo Maldini: gioca perché figlio di Cesare”.

La dinastia Ibrahimovic non convince

Ma il popolo rossonero non è molto allietato dalla notizia, come Armando: “I raccomandati….di turno…oserei dire. Cosi il calcio si involve”. Dall’inizio dell’anno che lo dico Camarda è stato mandato via per far spazio a sta mezza pippa e cari amici miei finche c’è Ibra al Milan Camarda non rientrerà. ma secondo voi il Lecce prende un talento come Camarda e lo tiene in panchina? Il progetto è chiaro ed è farlo uscire di scena”. E Floyd aggiunge: “Il figlio di Maldini è stato massacrato, questo invece va tutto bene perché è il figlio dell’amico di Cardinale”. La chiosa di Giuseppe: “Il Raccomandato l’altro mandato a Lecce“.