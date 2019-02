Vincenzo Esposito accende la lotta per salvezza

Domenica la Dinamo Sassari affronterà in trasferta l'Auxilium Torino nella sfida della quarta giornata di ritorno del campionato LBA, in programma domenica 10 febbraio alle 17.

"Non bisogna guardare la classifica perché delle squadre in lotta per la retrocessione, le tre appaiate sul fondo, l’Auxilium è la più forte, con un altissimo tasso atletico e tecnico soprattutto a livello individuale – ha detto Vincenzo Esposito -. Non sta vivendo una stagione semplice per i diversi cambi, le vicissitudini societarie e infortuni, ma è una squadra che quando si accende può far male a chiunque, anche a Milano. Noi dovremo andare a Torino con la mentalità, l’atteggiamento e l’impegno di queste settimane, con una concentrazione extra per disputare una gara intelligente. Non possiamo metterla sul piano fisico o atletico".

"Da noi c'è entusiasmo perché siamo a un soffio dalle prime squadre del campionato LBA, abbiamo centrato il Round of 16 con due turni di anticipo e abbiamo chiuso in vetta al nostro gruppo, disputeremo le Final Eight da sesti classificati però in questo momento è complicato riuscire a sapere gara per gara chi avremo a disposizione in campo. I ragazzi hanno capito la situazione e stiamo cercando di fare il massimo, adattandoci a minutaggi alti per chi generalmente non è abituato, giocare in situazione diverse rispetto a inizio anno o alcune settimane fa" ha aggiunto il timoniere dei sardi.

SPORTAL.IT | 08-02-2019 13:05