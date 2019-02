Vincenzo Esposito spiega e non si preoccupa

Ancora un ko per Sassari, che contro una squadra in gran forma come Brindisi paga le tante assenze.

Coach Esposito lo ammette nel post-gara: "Abbiamo iniziato la partita mettendoci poca qualità nell’esecuzione dei giochi in attacco, ma paghiamo le tante assenze – si legge sul sito ufficiale della Dinamo – In un campionato di qualità come quello italiano non puoi non farti trovare pronto, specie se affronti squadre che stanno vivendo un ottimo momento di forma come Brindisi paghi la poca qualità difensiva e offensiva".

Esposito minimizza anche il punteggio alto: "I 91 punti realizzati sono arrivati per giocate di talento di alcuni dei nostri giocatori mentre il nostro piano offensivo tende a sfruttare le qualità offensive dei giocatori ma inseriti in un sistema, sistema che oggi fa fatica su ambo i lati del campo. Facciamo fatica perché abbiamo perso fluidità offensiva, aggressività difensiva e comunicazione offensiva. Cercheremo di usare la gara di coppa di mercoledì, compatibilmente con il recupero fisico dei giocatori, per provare a migliorare e crescere”.

