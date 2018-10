Vincenzo Esposito teme il PalaPentassuglia

Il coach della Dinamo Sassari, Vincenzo Esposito, ha presentato la sfida che attende i suoi ragazzi: dopo la vittoria a Leicester in Fiba Europe Cup, domenica i sardi affronteranno la New Basket Brindisi al PalaPentassuglia.

“La New Basket è una squadra che gioca molto in transizione e velocità, e può contare sulla pericolosità di due-tre giocatori di talento che cercano l’uno contro come Gaffney, Brown e Banks – ha detto -. Loro sicuramente hanno avuto una settimana per preparare la sfida e arriveranno preparati, noi sappiamo che giocando la coppa e disputando tre partite a settimana non c’è molto tempo tra una sfida e l’altra. Sicuramente dobbiamo essere bravi a lavorare sulle nostre situazioni fisse, sviluppando la capacità di adattamento alle situazioni che si presentano. Dovremo essere svegli a fare gli aggiustamenti in corsa, crescendo bene tecnicamente”.

“Il PalaPentassuglia è uno di quei campi caldi dove il pubblico può fare la differenza ma, se vogliamo essere ambiziosi e crescere, dobbiamo soprattutto guardare a noi e alla nostra crescita tecnica” ha aggiunto Esposito.

SPORTAL.IT | 20-10-2018 14:00