Vincenzo Italiano non si capacita

Seconda sconfitta consecutiva per lo Spezia, che dopo lo show al debutto a Cittadella è caduto sotto i colpi del Crotone, passato al “Picco” nella seconda giornata, e poi del Pordenone alla “Dacia Arena” di Udine.

Il tecnico dei liguri Vincenzo Italiano ha commentato la partita con amarezza: “Anche oggi abbiamo perso, ma come contro il Crotone se avessimo vinto non avremmo rubato niente. Oggi come sabato scorso abbiamo perso la partita per un tiro e mezzo in porta. Noi abbiamo creato quattro o cinque occasioni nitide e non abbiamo segnato. Diamo merito agli avversari che sono più bravi di noi. Dobbiamo spingere più forte".

A Udine è risaltata la sterilità offensiva degli Aquilotti: "Non stiamo in campo con il giusto furore negli ultimi venti metri – constata Italiano – Ci arriviamo facilmente anche con gli esterni bassi, ma in questo momento non siamo capaci di avere quel cinismo che hanno gli altri”.



SPORTAL.IT | 14-09-2019 00:00