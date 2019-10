Vincenzo Montella esalta Castrovilli

La Fiorentina sfata il “tabù Commisso” e torna a vincere dopo la sconfitta interna contro la Lazio.

Sotto gli occhi del presidente, che non aveva mai assistito dal vivo a un successo della squadra, i viola rimontano il Sassuolo e si rilanciano in classifica. Vincenzo Montella è soddisfatto ai microfoni di 'Sky Sport': “Il presidente soffriva perché non aveva ancora visto vincere la squadra, se lo meritava. Abbiamo dato una bella risposta sul piano temperamentale dopo la sconfitta contro la Lazio. La vittoria è meritata, abbiamo dimostrato entusiasmo e anche una buona tenuta fisica, stasera siamo andati in crescendo nonostante il Sassuolo avesse avuto più tempo per riposare".

Un plauso a chi ha saputo non far sentire le tante assenze, ma i riflettori vanno inevitabilmente su Gaetano Castrovilli, in settimana avvicinato da Montella nientemeno che a Giancarlo Antognoni: “Stasera ha giocato bene in particolare chi finora aveva visto meno il campo come Venuti, Boateng e Benassi. Castrovilli? Gaetano è un ragazzo umile, proprio per questo non ho avuto paura a fare quel paragone che può sembrare azzardato. So che non perderà l’equilibrio”.



