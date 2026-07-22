Vincenzo Montella, morta la sorella del CT della Turchia: fatale un incidente domestico

Tragica notizia per Vincenzo Montella: muore la sorella Caterina dopo un incidente domestico. I messaggi di cordoglio e l'annuncio della Federazione turca

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Grave lutto per Vincenzo Montella. Il commissario tecnico della Turchia piange la scomparsa della sorella Caterina, in seguito alle ferite riportate per un incidente domestico. La sorella dell’allenatore nei giorni scorsi era stata ricoverata in ospedale per le conseguenze dell’incidente avvenuto nella sua abitazione. Vani i tentativi dei medici durante il ricovero, nelle scorse ore Caterina Montella è deceduta. A darne il triste annuncio la Federazione turca.

Morta Caterina Montella, sorella di Vincenzo: l’annuncio della Federazione turca

La TFF ha annunciato il grave lutto del proprio commissario tecnico con un post su X: “Con profondo dolore abbiamo appreso della morte di Caterina Montella, sorella del nostro Commissario Tecnico della Nazionale A Vincenzo Montella, avvenuta in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico”. La Federazione turca ha anche annunciato quando e dove si terranno le esequie di Caterina Montella: “Per la defunta Caterina Montella, oggi alle ore 16.30 locali si terrà la cerimonia funebre nella Chiesa di San Nicola, situata nel distretto di Castello di Cisterna della città di Napoli”. Infine il messaggio di cordoglio: “La Federazione Turca di Calcio porge le sue condoglianze alla famiglia e ai cari della defunta Montella, in particolare al nostro Commissario Tecnico della Nazionale A Vincenzo Montella, per la sua scomparsa”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I messaggi di cordoglio per Montella

La notizia ha stretto i tifosi turchi e italiani attorno all’allenatore per la tragica scomparsa. Tanti messaggi di cordoglio sui social per Montella dal mondo del calcio. Le esequie si terranno nella città dove è cresciuto Vincenzo Montella, a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, insieme ai suoi quattro fratelli: Emanuele, Giuseppe, Lina e, per l’appunto, Caterina. Vincenzo è l’ultimo dei cinque. In un’intervista del 2021 a Dribbling aveva parlato del rapporto della sua famiglia con la sua carriera nel calcio: “Nel mio percorso formativo calcistico, la mia famiglia è stata quasi disinteressata. Mio padre completamente, mia madre quasi. È stata la mia fortuna”.

Il funerale dopo l’esperienza al Mondiale

Oggi nella Chiesa di San Nicola di Castello di Cisterna parenti e amici daranno l‘ultimo saluto alla compianta Caterina. Vincenzo è reduce dalla sua prima esperienza da commissario tecnico al Mondiale. Sedutosi sulla panchina della Turchia nel 2023, negli scorsi mesi aveva conquistato la qualificazione al torneo più importante del mondo che mancava da 24 anni alla nazionale turca. La vittoria ai playoff contro il Kosovo ha regalato una grande gioia al ct che in Nord America è poi uscito ai gironi, vincendo però l’ultima partita contro i padroni di casa degli Stati Uniti. Nel precedente grande torneo prima del Mondiale, Montella aveva portato la Turchia fino ai quarti di finale degli Europei nel 2024, uscendo contro l’Olanda.