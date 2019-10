Vincenzo Montella si coccola Ribery

La Fiorentina ferma a tre la serie di vittorie consecutive, ma sale a sei risultati consecutivi.

Lo 0-0 di Brescia soddisfa mister Montella che ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': “Il Brescia è bene organizzato a livello tattico e difensivo, dopo il gol giustamente annullato la squadra non ha concesso niente tranne un'occasione di Balotelli. Nel finale ci abbiamo provato più di loro, siamo stati solidi, ordinati e ci siamo giocati le carte che avevamo pur sapendo che il Brescia ti fa giocare male, anche la Juventus ha sofferto qua. Non abbiamo concluso le situazioni a nostro favore nel migliore dei modi, ma sono soddisfatto”.

I Viola si sono svegliati tardi crescendo nel finale della ripresa: “Dobbiamo crescere di volta in volta, abbiamo dato delle risposte. Vlahovic nel finale è stato sfortunato altrimenti chissà quali discorsi si sarebbero sentiti oggi. Abbiamo qualità ed armi, anche chi sta giocando meno ci darà una mano come successo oggi a Sottil che volevo inserire prima, ma non è preparato in quel ruolo e comunque Lirola ha fatto bene a differenza di Dalbert.

Infine una battuta sull'assetto tattico ormai consolidato e sul ruolo di Ribery: “Con tre centrali siamo migliorati anche perché con la qualità che hanno era difficile tenerne fuori uno. Ribery a tutta fascia nel 4-3-3 faticherebbe sicuramente di più".

SPORTAL.IT | 21-10-2019 23:39