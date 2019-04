Vincenzo Nibali, buone sensazioni in vista del Giro

Vincenzo Nibali è tornato in Italia dopo due settimane di lavoro sul Teide, a Tenerife, con il fratello Antonio, Damiano Caruso, Valerio Agnoli, Andrea Garosio e l’austriaco Hermann Pernsteiner. Una sessione di allenamento molto importante in vista del Giro d'Italia, che il suo allenatore Paolo Slongo ha sinstetizzato così: "Sono e siamo molto soddisfatti. bbiamo lavorato tanto e bene, Vincenzo è soddisfatto e adesso ci apprestiamo a rifinire il lavoro in corsa con assoluta fiducia", sono le parole riportate da Tuttobiciweb.

"Qualche numero? 48 ore di allenamento, 1.337 km percorsi in 11 giorni, 29.280 metri di dislivello e solo in bicicletta sono stati consumati 34.835 kilo calorie. Insomma, abbiamo fatto un buon lavoro, con simulazioni di gara anche dietro moto. Abbiamo fatto tanta qualità e ora dobbiamo andare a rifinire e mettere a punto in corsa. Sono ottimista? Mi sento soddisfatto e curioso. Sicuramente molto fiducioso".

SPORTAL.IT | 18-04-2019 10:38