Vincenzo Nibali descrive la sua paura

Vincenzo Nibali è pronto per il Tour de France. Ma è anche consapevole delle difficoltà dell’impegno.

"La mia paura è quella di stare bene all’inizio e poi magari che venga a mancare qualcosa nell’ultima settimana – racconta alla ‘Gazzetta dello Sport’ -. Trovarsi in una situazione di mezzo. Fai una discreta classifica, ma non riesci a portare a casa neppure una tappa. Tra incudine e martello. A volte concentrarsi sulle singole cose può essere meglio. Se stai bene, puoi permetterti di lottare con i primi. Se stai così così, meglio mettere una ‘x’ su dei giorni chiave e cercare il colpo. Lo faceva anche Bettini. Io capirò solo strada facendo come sto. Se i primi arrivi in salita non andranno bene, uscirò di classifica".

SPORTAL.IT | 05-07-2019 09:43