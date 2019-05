Vincenzo Nibali fa l'elenco dei rivali

Vincenzo Nibali fa l’elenco dei suoi rivali al Giro d'Italia: "E' difficile nominare tutti i favoriti ma al momento Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Mikel Landa e Simon Yates sono i miei avversari più importanti".

"Sono molto calmo in questa vigilia – aggiunge -. Come sempre ho preparato bene la gara e ho l'obiettivo di correre al meglio. Abbiamo deciso che il Giro sarà il mio obiettivo principale quest'anno. Sempre più ciclisti arrivano in Italia in grande forma anno dopo anno e rendono il Giro sempre più internazionaleEssendo superstizioso, non voglio dire altro, a parte che sono qui per un bel risultato. Mi manca vincere. La mia ultima vittoria è stata troppo tempo fa".

SPORTAL.IT | 09-05-2019 18:47