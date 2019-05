Vincenzo Nibali ha un problema da risolvere

Lo show nella tappa del Mortirolo non è bastato a Vincenzo Nibali per salire al comando della classifica generale del Giro d’Italia 2019.

Lo scalatore messinese ha staccato Primoz Roglic superandolo in classifica generale, ma in cima c’è ancora l’ecuadoregno Richard Carapaz, che vanta ben 1’47” di vantaggio.

Nibali è preoccupato: “Come recupererò quello svantaggio sull’ecuadoriano? Non lo so. Sarà davvero complicato, perché ha dimostrato di essere molto forte. Quando mi sono ritrovato con lui era giusto procedere assieme e collaborare, in modo da guadagnare su Roglic. Sono contento per quello che ho guadagnato, ma l’annullamento del Gavia probabilmente ci ha tolto qualcosa d’importante”.

“Dovrò inventarmi qualcosa per battere Carapaz, anche se non è semplice. Lui è in gamba, forte e pronto per questo Giro d’Italia” ha aggiunto 'Lo Squalo'.

SPORTAL.IT | 28-05-2019 23:34