Vincenzo Nibali: "Il morale è alto"

Sky ancora a segno al Tour de Alps con il britannico Geoghegan Hart, ma vincenzo Nibali è stato il grande protagonista con vari attacchi: lo Squalo è stato battuto in volata e ha chiuso secondo, ma è soddisfatto.

"Nel finale, ho parlato con Majka perché Sky controllava entrambi e potevamo aiutarci – le sue parole alla Gazzetta dello Sport -. Tao è più veloce, non ci posso fare niente. Merito a lui.E’ un predestinato, ricordo che aveva vinto il Lunigiana da juniores. I miei compagni prima avevano fatto un grande lavoro. La vittoria è scappata ma il morale c’è, perché la gamba gira bene. La Liegi domenica? Vediamo, manca un po’ il confronto con gli avversari diretti che sono alle Ardenne e pure i percorsi sono diversi. Peccato, non ci sarà Pozzovivo, che salterà pure il Romandia, però ho fiducia che recupererà bene per il Giro d’Italia".

SPORTAL.IT | 26-04-2019 10:54