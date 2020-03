Vincenzo Nibali, l'annuncio sul programma

Vincenzo Nibali dopo il Drome Classic 2020, che lo ha visto concludere al terzo posto, ha annunciato che non cambierà i programmi della stagione nonostante l'emergenza Coronavirus: "Con il passare dei giorni mi sento sempre meglio e spero di essere in buona condizione per la Tirreno. Qui il livello era buono e ho lavorato bene. Ovviamente il Coronavirus è un problema, ma non penso a questo. Non cambierò il mio programma rinunciando alla Tirreno per andare alla Parigi-Nizza. Andrò alla Tirreno e poi alla Milano-Sanremo, come è previsto".

Sulla gara in Francia: "Avevo buone sensazioni, a differenza di sabato quando negli ultimi venti chilometri ero morto. Questa volta le condizioni erano migliori e ho detto ai miei compagni che avrei provato a vincere.Negli ultimi dieci chilometri ci siamo trovati in tre e sapevo che Simon Clarke era molto veloce allo sprint, sono molto contento di questo podio".

SPORTAL.IT | 02-03-2020 10:59